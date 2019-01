‘Verão 90’ estreia nesta terça-feira com muita cor e saudosismo

O Rio de Janeiro da década de 1990, a cultura efervescente da época, os acontecimentos sociais e políticos, os ‘hits’ e a moda estão presentes em Verão 90, a próxima novela das sete, que estreia no dia 29 de janeiro. A trama vai mostrar a trajetória de três ex-astros mirins e suas mães batalhadoras, Lidiane (Claudia Raia) e Janaína (Dira Paes), cada uma a seu modo. Na infância, Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond), filah de Lidiane, era a menina mais amada do Brasil. E quando os irmãos Guerreiro, João (João Bravo/Rafael Vitti) e Jerônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa), se juntaram a ela, a ‘Patotinha Mágica’ virou sinônimo de sucesso e mania nacional.

Mas os anos de fama e reconhecimento ficaram no passado, assim como o grupo, que terminou em meados da década de 1980. Em 1990, João é universitário e comanda um programa na rádio Maremoto FM para o público jovem. Já Manuzita é uma aspirante – com pouco talento – a atriz, que segue em busca de trabalho.



Desde a infância, uma grande afinidade une Manuzita e João. Algo que sempre incomodou Jerônimo, que alimenta uma inveja e rivalidade contra o irmão e nunca abandonou o desejo de ser famoso novamente. De caráter duvidoso, Jerônimo vai lutar para reviver os dias de glória.

Os caminhos de João, Manuzita e Jerônimo vão se cruzar novamente. Com o reencontro do trio, sentimentos que estavam adormecidos voltam à tona. João e Manu ficam ao mesmo tempo surpresos e entusiasmados com a possibilidade de recomeçar uma história. Mesmo que para isso tenham que manter o namoro em segredo.

As mães

Excêntrica, indomável e insaciável. Tudo o que Lidiane Andrade (Claudia Raia) está longe de ser é uma mulher discreta. Do tipo que chama a atenção por onde passa, a ex-atriz e musa da pornochanchada é conhecida pelo nome artístico de ‘Lidi Pantera’ por conta dos filmes que protagonizou no passado com ‘Hércules Gatão’, o nome artístico de Herculano Mendes (Humberto Martins). Nos anos 1990, os tempos são outros. Lidiane está sempre tentando descolar um trampo como forma de ganhar dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Ela não leva desaforo para casa e vive com a ideia fixa de transformar numa estrela seu maior tesouro: a filha Manu. Para Lidiane, a jovem tem talento de sobra. Só ainda não foi redescoberta.

Já Janaína Guerreiro (Dira Paes), mãe dos irmãos Guerreiro, João e Jerônimo, vive pela felicidade dos filhos e não tem medo de trabalho. No início dos anos 1990, ela trabalha como cozinheira e gerente na pousada de Celestine, e aproveita para guardar dinheiro e alimentar o sonho de abrir o próprio negócio. Jerônimo também vive com a mãe em Armação do Sul, enquanto João mora no Rio, onde faz faculdade de Jornalismo.

Quem é quem na novela

Patotinha Mágica

Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond): É uma ex-estrela mirim que luta para voltar ao estrelato, apesar de não ter talento. É apaixonada por João Guerreiro, seu antigo companheiro do grupo ‘Patotinha Mágica’, e filha de Lidiane. Também será disputada por Jerônimo, seu antigo companheiro de grupo.

João Guerreiro (João Bravo/ Rafael Vitti): Filho de Janaína e irmão de Jerônimo, é um bom caráter e de bem com a vida. Surfista nas horas vagas, ele comanda um programa na rádio e estuda Comunicação.

Jerônimo Guerreiro/Rojê (Diogo Caruso/ Jesuíta Barbosa): O mais velho dos irmãos Guerreiro sempre teve raiva do brilho de João. É um tipo invejoso, que sonha em ser rico e reconquistar a fama. No Rio, adota o pseudônimo de Rojê.

Jofre, Cachorrão (Luiz Henrique Nogueira): Nos tempos da ‘Patotinha Mágica’, Jofre era o personagem Cachorrão. Com o término do grupo, seguiu como fiel escudeiro de Lidiane e amigo de Manuzita.

As mães

Lidiane (Claudia Raia): Ex-atriz de pornochanchada, conhecida como Lidi Pantera, é a mãe de Manuzita e a extravagância em pessoa. Em 1990, é professora de dança e sonha com o estrelato para a filha. Mantém uma rivalidade com Janaína.

Janaína Guerreiro (Dira Paes): Mulher guerreira e ética, criou os filhos João e Jerônimo sozinha. Cozinheira de mão cheia, sonha em ter o próprio negócio. Ao se apaixonar por Herculano, irá enfrentar muitos obstáculos.

Os Ferreira Lima

Quinzão (Alexandre Borges): Fanfarrão e mulherengo, é casado com Mercedes e dominado por ela. Pai de Gisela e Quinzinho, a família é dona de um império de comunicação e do canal PopTv.

Mercedes (Totia Meireles): Dominadora, é a matriarca dos Ferreira Lima e costuma controlar a vida dos filhos, Gisela e Quinzinho. Faz vista grossa para as escapadas de Quinzão.

Quinzinho (Caio Paduan): Playboy, filho de Mercedes e Quinzão, inaugura a PopTV e fica ainda mais popular. Bon-vivant como o pai, mantém um caso com Nicole e é noivo de Larissa (Marina Moschen).

Gisela (Débora Nascimento): Linda e frágil, sofre pela relação conturbada com a mãe, Mercedes. Mãe de Isadora, ela tenta a todo custo manter o casamento com Herculano.

Herculano (Humberto Martins): Ex-ator de pornochanchada, sente vergonha do passado. Determinado e correto, quer se firmar como diretor de cinema. Está em crise no casamento com Gisela quando se apaixona por Janaína.

Isadora (Duda Wendling): Filha de Gisela e Herculano, tem mais maturidade que a própria mãe. Esperta e prestativa.

Larissa (Marina Moschen): Irmã de Candé e noiva de Quinzinho, fica em dúvida sobre a relação com o noivo ao conhecer Diego.

Os pilantras

Vanessa Dias (Camila Queiroz): Alpinista social, não mede esforços para subir na vida e frequentar as altas rodas. Ao lado de Jerônimo, de quem é cúmplice e amante, vai formar uma dupla imbatível.

Galdino (Gabriel Godoy): Malandro, Galdino vive de bicos e topa qualquer trabalho por dinheiro.

PopTV

Madá / Freda Mercúrio (Fabiana Karla): Sensitiva e vidente, é esotérica e tem o dom da premonição. Casada com Álamo.

Nicole Ferraz (Bárbara França): VJ da PopTV e principal estrela do canal, é amante de Quinzinho.

Candé (Kayky Brito): Irmão de Larissa, trabalha na PopTV ao lado do amigo Quinzinho. Playboy preconceituoso, ele está sempre metido em brigas.

Tobé (Bernardo Marinho): Ao lado de Candé e Quinzinho, eles formam um trio inseparável.

Álamo (Marcos Veras): Casado com Madá, é surfista e viaja o mundo. Numa dessas idas ao exterior, ele traz tecidos de Bali e vai criar a Top Wave, grife descolada de camisetas.

Kika (Jeniffer Nascimento): Melhor amiga de Manuzita.

Vera Regina (Renata Motta Lima): Secretária da PopTV. Eficiente e responsável.

Manjubinha (Felippe Luhan): assistente administrativo da emissora.

Irmãos Brasil

Patrick (Klebber Toledo): Meio-irmão de Dandara. Tímido e prestativo, trabalha como eletricista e tem uma clientela fiel. Fica enlouquecido ao conhecer Lidiane e terá um romance com a Pantera.

Dandara (Dandara Mariana): Irmã de Patrick, é dançarina de lambada. Determinada e talentosa, a dançarina encanta Quinzinho com seu molejo.

Família Oliveira

Janice (Claudia Ohana): Irmã e confidente de Janaína, é casada com Otoniel e mãe de Diego e Clarissa. Ela trabalha na confecção de Álamo.

Otoniel (Val Perré): Marido de Janice e pai de Diego e Clarissa, Otoniel é um homem bom e trabalhador. É garçom e braço direito de Raimundo no restaurante Baião de Dois.

Clarissa (Alana Cabral): Irmã caçula de Diego, é espevitada e alegre.

Diego (Sérgio Malheiros): Filho de Janice e Otoniel, passa por uma situação de preconceito racial que muda os planos de sua vida. Ele vai se apaixonar pela patricinha Larissa, mas a diferença social entre eles vai dificultar o relacionamento entre os dois.

Núcleo do jornal Notícias Cariocas

Moana (Giovana Cordeiro): Estudante de Jornalismo, é grande amiga de João, por quem nutre uma paixão antiga.

Murilo (Marcelo Valle): Repórter de jornal sensacionalista.

Codorna (Ivo Gandra): fotógrafo do jornal e parceiro de Murilo.

Núcleo Baião de Dois

Raimundo (Flavio Tolezani): Dono do Baião de Dois, restaurante famoso de comidas nordestinas em Ipanema, é hoje um empresário bem-sucedido, apesar da origem humilde.

Lacerda (André Junqueira): Maître do restaurante Baião de Dois, de propriedade de Raimundo.

Armação do Sul

Celestine (Bel Kutner): Tem uma pousada em Armação do Sul e é muito amiga de Janaína.

Tutano (Bernardo Mendes): É o líder de uma gangue de surfistas que vive de pequenos roubos e furtos em Armação do Sul, junto com Louro (Fabio Beltrão) e Magaiver (Ricardo Vianna).

Guilherme Augusto (Mario Frias): Ator famoso que integra o elenco do filme de Herculano.

Sandra (Nívea Stelmann): Atriz do filme de Herculano, faz a linha perua e afetada.

Outros personagens

Ticiano (Ícaro Silva): Famoso cantor de Lambada vai descobrir o talento de Dandara e transformá-la em sua dançarina oficial.

Diana (Maria Carol): Irmã de Herculano (Humberto Martins), é musa da praia e tem um estilo hippie. Vai se apaixonar pelo playboy Tobé (Bernardo Marinho).

Figueirinha (Lucas Domso): Motorista e faz-tudo de Mercedes, é um sujeito misterioso e calado.

Catraca (Orlando Caldeira): Amigo de Diego, está sempre disposto a ajudar os outros.

Ondina (Lana Guelero): Dona da pensão do Catete.

Floriano (Alexandre David): Gerente da confecção de Álamo.

Dirce (Marilia Martins): Vendedora na confecção de Álamo e melhor amiga de Janice.

Marta (Renata Imbriani): Empregada da casa de Mercedes.

Tânia (Marcela Siqueira): Babá de Isadora, cuida também de Gisela

Horácio (Ricardo Martins): Gerente do hotel Queen Palace.