Sem técnico desde a demissão de Lisca, que aconteceu antes mesmo do rebaixamento no Brasileirão ser decretado, o Avaí está no mercado em busca de alguns nomes para assumir o comando em 2023. Um dos nomes que ganhou muita força nas últimas horas foi o de Alex, que está sem clube desde que deixou o sub-20 do São Paulo. O ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro espera pela chance de dirigir seu primeiro time profissional.

O acordo está sendo encaminhado de forma muito rápida e o anúncio oficial tem tudo para acontecer nas próximas horas. Quem está à frente das negociações é o empresário Gianfranco Patruzziello, que admitiu que Alex tinha outras propostas, mas tem o desejo de comandar o Avaí.

Alex chegaria para participar ativamente da reformulação do elenco para a próxima temporada e seu contrato terá duração de um ano, ou seja, até dezembro de 2023. O ex-meio-campista ficou dois anos à frente do sub-20 do São Paulo e deixou o cargo no final do mês passado.

No São Paulo, ele foi vice-campeão brasileiro do sub-20 e chegou à semifinal da Copa São Paulo, perdendo a vaga na decisão para o rival Palmeiras. O Red Bull Bragantino também teve interesse em Alex, mas as negociações não avançaram.