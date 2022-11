Paraná confirma mais 671 casos de Covid. Boletim deste domingo não tem mortes

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou mais 671 casos de Covid-19 deste domingo (27). O boletim não tem novas mortes pela doença.

Semana tem vacinação escalonada contra a Covid em Curitiba para nascidos entre 1988 a 1990/1; veja o cronograma

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid e convoca de forma escalonada os nascidos entre 1988 e o primeiro semestre de 1990.

Brasil X Suiça: veja o funcionamento dos serviços municipais em Curitiba nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (28/11), dia do jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo, com início às 13 horas (horário de Brasília), a Prefeitura de Curitiba terá algumas mudanças nos horários do serviços.

Brasil põe à prova força do elenco diante da Suíça sem o astro Neymar e Danilo

A força do grupo que Tite levou ao Catar para a disputa da Copa do Mundo começará a ser colocada à prova a partir desta segunda-feira. Sem Neymar e Danilo, lesionados, e com Paquetá e Antony ficando de fora de parte das atividades nos últimos dias, a seleção encara a Suíça a partir das 13h (de Brasília) com um time diferente e podendo garantir a classificação antecipada às oitavas de final. O técnico Tite escondeu a escalação, mas Éder Militão e Rodrygo são os mais cotados para iniciar o jogo.

Alemanha busca empate com a Espanha e terá de ganhar e torcer por vaga às oitavas

Alemanha e Espanha fizeram o primeiro confronto de campeãs do mundo no Catar neste domingo e confirmaram a enorme expectativa. Uma precisava se recuperar de derrota inesperada na estreia para o Japão e a outra foi a grande destaque da rodada de abertura com 7 a 0 na Costa, o que prometia um clássico de encantar os olhos. Depois de um primeiro tempo nervoso e de poucas chances, a temperatura esquentou no segundo tempo com entrada de centroavantes de ambos os lados e o público acabou presenteado com gols e um interessante empate por 1 a 1 no Al Bayt Stadium, em Al Khor.

Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 65 milhões; no Paraná dez acertam a quina

O concurso 2.543 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (26) não teve acertadores da faixa principal. Com isso o prêmio acumula de novo e pode chegar a R$ 65 milhões no próximo sorteio, quarta-feira (30).

Os números sorteados foram 02-05-27-30-46-53

Homem esquece onde deixou carro em Curitiba e faz BO por furto

Uma situação inusitada na sexta-feira (25) causou constrangimento a um motorista. Por volta das 16h30 da sexta-feira um veículo Fiat Strada, com alerta de furto, deu entrada em Campo Largo. As equipes da Guarda Municipal abordaram o carro na BR-277, região do bairro Rondinha.

Jovem é morto a tiros com a Bíblia na mão quando ia para a igreja em Curitiba

Um crime brutal no final da manhã deste domingo (27) chocou moradores da CIC. No final da manhã um jovem que se dirigia para a igreja foi abordado por homens armados e executado com pelo menos seis tiros. Ele levava uma Bíblia às mãos.

Câmara de Curitiba vota reposição de 7,17% do funcionalismo público na terça

Na última semana de novembro, o destaque entre os projetos que serão votados pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) é a concessão da recomposição salarial ao funcionalismo público da capital do Paraná. O índice definido pela Prefeitura de Curitiba é de 7,17%, que é o equivalente à inflação dos últimos 12 meses, apurada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medida pelo IBGE). Ao todo, o plenário terá que votar o tema seis vezes.

Curitiba ‘resgata’ os anos 1980 e reúne ícones do rock nacional em festival com mais de dez horas de música na Pedreira; confira as fotos

A década de 1980 vai ficando mais distante no tempo, ao passo que a qualidade do rock brasileiro se torna cada vez mais evidente. Uma prova disso foi dada ontem, quando o Prime Rock Brasil resgatou os anos áureos do rock nacional, reunindo alguns dos maiores nomes do gênero. O festival, realizado na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba, reuniu milhares de pessoas e agitou o fim de semana curitibano com mais de 10 horas de música.

