Foto: Associação Paranaense do Ministério Público

Morreu em Curitiba a procuradora de Justiça Miriam de Freitas Santos, aos 65 anos. Ela foi a primeira promotora negra a ingressar no Ministério Público do Paraná (MP-PR), em 1981. A causa da morte de Miriam foi divulgada. Ela faleceu na sexta-feira (2), na capital paranaense. O velório da procuradora acontece neste sábado (3), no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba. O sepultamento será às 17h, no mesmo local.

Miriam era coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier) do MP-PR, mas passou também por áreas criminais do MP, como promotorias e coordenadorias.

Em nota, o Ministério Público do Paraná (MPPR) lamentou o falecimento da procuradora: “O Ministério Público do Estado do Paraná, sua casa, A pranteia, rogando ao Deus de todas as fés que permita a construção de pontes desta à Sua outra agora eterna e etérea morada, amadíssima Miriam”. A Associação Paranaenses do Ministério Público (APMP) também lamentou a morte: “Ao registrarmos nossas sinceras condolências, manifestamos nosso apoio e solidariedade aos familiares e aos amigos”.

Natural de Arapongas, Miriam formou-se em Direito, em 1981, pela Universidade Católica do Paraná, atual Pontifícia Universidade Católica (PUC). No decorrer da carreira, atuou nas comarcas de Telêmaco Borba, Cândido de Abreu, Jaguariaíva, Piraquara, Ponta Grossa e Curitiba. Em toda sua trajetória no MPPR, exerceu por mais tempo suas atribuições na área criminal, passando por Promotorias Criminais e pela Coordenadoria de Recursos Criminais. Em 2002, foi nomeada para o cargo de Procuradora de Justiça.