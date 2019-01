Amigos há 30 anos, Ângelo Paes Leme diz que Caio Junqueira 'era muito intenso'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ângelo Paes Leme, 45, acordou nesta quarta-feira (23) com a triste notícia da morte de Caio Junqueira, 42, seu amigo há 30 anos.

"O Caio era um grande ator, um grande amigo. Fizemos grandes coisas juntos, descobrimos coisas, somos da mesma geração... Passamos por muitos momentos", lembra Ângelo.

Caio faleceu no Hospital Miguel Couto após um grave acidente, e Ângelo foi visitá-lo na última quinta-feira (17) para saber do estado do amigo. Os dois trabalharam juntos em "O Quinto dos Infernos" (Globo, 2002) e em tramas da Record, como "A Lei e o Crime" (2009), "Ribeirão do Tempo" (2010), e José do Egito (2013).

"Existe uma irmandade mesmo entre a gente. Sempre o admirei muito, não só como amigo, mas como artista. Que ele tenha luz nessa caminhada. É uma coisa muito triste."

"Caio era muito intenso. A graça que ele irradiava no sorriso... E na vontade de viver intensamente as coisas, e de compartilhar. É aquele amigo que está do lado e te ilumina", acrescentou.

Ângelo também relembrou uma viagem que os dois fizeram. "Uma vez fomos de moto para um lugar muito lindo, de muita luz, no alto de um cânion. Chegamos no final do dia. E a gente aproveitou toda aquela paz, naquela altitude", disse.

"Espero que ele esteja nesse lugar agora. Um lugar de muita luz e muita paz."

Caio morreu na madrugada desta quarta depois de ficar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. O ator sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro no Aterro do Flamengo.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o ator morreu às 5h15. Nos últimos dias, Caio Junqueira foi submetido ao menos a duas cirurgias.

Na última segunda (21), a mãe do ator, Maria Inês Torres, afirmou que Junqueira havia passado por uma cirurgia para limpar ferimentos pelo corpo e outra na mão direita.

A família de Caio Junqueira ainda não divulgou onde será o velório e enterro do ator.