A intoxicação alimentar surge, principalmente, nos períodos de grandes festas e os riscos aumentam no verão. Náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e febre são alguns dos sintomas. E é por isso que é bom ficar atento durante as festividades de fim de ano.

Quem for aproveitar as festas na praia vale a pena tomar algumas medidas preventivas para não estragar as comemorações. Segundo a Dra. Andréa Cristina Chromiec, coordenadora e plantonista do Pronto Atendimento do Pilar Hospital, em Curitiba (PR), observar a higiene pessoal do vendedor ambulante é o primeiro passo. Dar preferências a frutas e alimentos embalados também é uma boa pedida. “Evitar consumir alimentos contendo cremes e maioneses é uma boa solução para aqueles que não querem passar as festividades no hospital. Também é muito importante lavar as latinhas de bebidas antes de abri-las”, aconselha a médica.

Nos restaurantes os cuidados também devem permanecer. “É sempre importante observar a organização e limpeza do ambiente. Na hora de comer, opte por carnes e pescados cozidos”, indica.