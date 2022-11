Governador Ratinho Jr propõe criação de nove novas secretarias

O Governo do Paraná encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa uma mensagem de lei propondo a reorganização da estrutura administrativa do Estado para a gestão de 2023-2026. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e a eficiência da máquina pública. Serão criadas nove secretarias, desmembradas a partir da estrutura atual, e cargos equivalentes para o gerenciamento das novas políticas públicas.

Governo do Paraná anuncia intenção de vender ações da Copel

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou nesta segunda-feira (21) que seu acionista controlador, o governo do Estado do Paraná, pretende transformar a empresa em companhia de capital disperso e sem acionista controlador. Para isso, será realizada uma oferta pública de distribuição secundária (papéis já existentes) de ações ordinárias (com direito a voto) e/ou certificados de depósitos de ações.

Mega-Sena terá três sorteios nesta semana; prêmio está acumulado em R$ 46 milhões

A Mega-Sena está acumulada em R$ 46 milhões e o próximo sorteio será nesta terça-feira (22). A semana terá três sorteios, a segunda na quinta (24) e a terceira no sábado (26). Esta é a Semana da República. No ano são nove semanas da sorte com três sorteios. Esta será a última do ano.

Dólar cai para R$ 5,31 com negociações para desidratar PEC; bolsa sobe

O dólar teve hoje (21) forte queda e aproximou-se de R$ 5,30 em meio às negociações para reduzir o volume de recursos a serem excluídos do teto de gastos no próximo ano. A B3 (bolsa de valores) interrompeu uma sequência de três quedas e subiu quase 1%. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 5,311, com recuo de R$ 0,064 (-1,2%).

Família Moletta ilumina mais uma vez o Natal de Curitiba e espera público recorde

Todos os anos uma das principais atrações natalinas de Curitiba, a Rua Iluminada Família Moletta já está aberta para o público. A atração fez sua estreia no último sábado (19 de novembro) e seguirá recebendo os curitibanos todos os dias até 30 de dezembro, sempre a partir de 19h30. E para 2022, a expectativa dos organizadores é que o espaço, que está maior do que em outros anos, também receba um público recorde, com média de 2 mil a 2,5 mil pessoas por dia.

Concurso público da Prefeitura de Curitiba divulga locais de provas

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulga nesta segunda-feira (21/11) o ensalamento para os inscritos no concurso da Prefeitura de Curitiba, que acontece no próximo domingo (27/11). As provas de conhecimentos serão aplicadas no período da manhã ou da tarde, dependendo do cargo escolhido pelo profissional.

Atos antidemocráticos: Após quase 12 horas de bloqueio, PRF anuncia liberação parcial da BR-277, no Litoral do Paraná

Após quase 12 horas de bloqueio total da BR-277 por manifestantes ainda inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a presidência e defensores do golpe, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) anunciou a liberação de uma faixa no sentido Curitiba e duas no sentido Litoral por volta das 12h40 desta segunda (21).

Cenário de guerra: ônibus do transporte coletivo é incendiado na Vila Torres

Homens incendiaram um ônibus da linha Cabral-Portão no início da tarde desta segunda (21) na Rua Chile, quase esquina com a Avenida Comendador Franco, na Vila Torres, em Curitiba. Ninguém ficou ferido. A recomendação é que carros e pedestres evitem a região, porque a Chile está fechada com o ônibus e pneus impedem a passagem pela Rua Guabirotuba.

Saúde convoca nascidos em 1986 e 1987 para 4ª dose da vacina anticovid em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca de forma escalonada os nascidos em 1986 e 1987 para 4ª dose da vacina anticovid. Nesta terça-feira (22/11), serão vacinados os nascidos no primeiro semestre de 1986. Na quarta-feira (23/11), será a vez de quem nasceu no segundo semestre de 1986.

Com 2 de Saka, Inglaterra faz 6 no Irã na 1ª goleada da Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo do Catar já tem a sua primeira goleada. Logo no segundo jogo deste Mundial, a Inglaterra derrubou a retranca do Irã nesta segunda-feira e aplicou 6 a 2, no Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan. Bukayo Saka, autor de dois gols, foi o nome do primeiro jogo envolvendo uma seleção campeã mundial no Catar.

